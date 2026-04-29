Maxi rissa in zona stazione a Ferrara calci e pugni | torna l’incubo

Da ilrestodelcarlino.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì pomeriggio nella zona della stazione di Ferrara si è verificata una maxi rissa tra gruppi di stranieri, con calci, pugni e spintoni. L’episodio è avvenuto di fronte alla fermata delle corriere, creando scompiglio tra i presenti. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la situazione e riportare la calma. Nessuna informazione è stata comunicata sui feriti o sulle eventuali conseguenze legali.

Ferrara, 29 aprile 2026 - Calci, pugni, spintoni e l'incubo che ritorna nella zona stazione. Una maxi rissa tra stranieri è scoppiata martedì pomeriggio di fronte alla stazione, all'altezza della sosta delle corriere. Negli ultimi tempi, hanno spiegato i residenti, non è la prima rissa che accade. L'appello alle forze dell'ordine: "Intervenire subito prima che la situazione torni come in passato". Maxi rissa a Ferrara: video (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) .🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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