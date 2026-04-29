Maxi rissa in zona stazione a Ferrara calci e pugni | torna l’incubo

Martedì pomeriggio nella zona della stazione di Ferrara si è verificata una maxi rissa tra gruppi di stranieri, con calci, pugni e spintoni. L’episodio è avvenuto di fronte alla fermata delle corriere, creando scompiglio tra i presenti. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la situazione e riportare la calma. Nessuna informazione è stata comunicata sui feriti o sulle eventuali conseguenze legali.

Ferrara, 29 aprile 2026 - Calci, pugni, spintoni e l'incubo che ritorna nella zona stazione. Una maxi rissa tra stranieri è scoppiata martedì pomeriggio di fronte alla stazione, all'altezza della sosta delle corriere. Negli ultimi tempi, hanno spiegato i residenti, non è la prima rissa che accade. L'appello alle forze dell'ordine: "Intervenire subito prima che la situazione torni come in passato". Maxi rissa a Ferrara: video (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) .🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maxi rissa in zona stazione a Ferrara, calci e pugni: torna l’incubo Notizie correlate Calci e pugni tra studenti, maxi rissa al VoltaIl video ha fatto, come si dice in gergo, il giro del web, rimbalzando già dalla prima mattinata tra chat e telefonini. Leggi anche: Torna l’incubo dei ladri nella zona stazione. I residenti: "Colpi a raffica: siamo nel mirino" Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Rissa al parco, la città è in emergenza: serve una strategia; Concorsonedi polizia locale. La Cisl ai giovani: Partecipate. Maxi rissa in strada tra ragazzini: Lanci di bottiglie e tavolini, la gente si è barricata in casaFerrara, 6 ottobre 2025 – Ragazzi levatevi! Stanno lanciando le bottiglie. E di sottofondo urla di panico, rumore di vetri che si infrangono, tavolini che volano, fioriere ribaltate, una decina di ... ilrestodelcarlino.it Maxi rissa davanti a un locale, volano sedie e portacenere: 2 i feritiBondeno (Ferrara), 22 dicembre 2025 – Due feriti a terra, uno rimasto steso sul marciapiede di via XX Settembre di fronte al locale, l’altro all’interno del bar Cristal dove aveva tentato di ... ilrestodelcarlino.it San Marino, volley. Gemini Med sfida Ferrara per il quinto posto: sabato l'ultima gara casalinga - facebook.com facebook Vasco annuncia una scaletta “imperdibile” del tour. Appello dei fan: “A Ferrara salva il parco” x.com