Torna l’incubo dei ladri nella zona stazione I residenti | Colpi a raffica | siamo nel mirino
Nella zona stazione di Santarcangelo, i ladri tornano a colpire con intensità, lasciando i residenti preoccupati. Negli ultimi dieci giorni, quasi dieci abitazioni sono state svaligiate, alcune colpite più volte. I residenti raccontano di furti a raffica, che creano un senso di insicurezza tra le persone che vivono lì.
Ladri scatenati nella zona stazione di Santarcangelo. Negli ultimi dieci giorni sono state quasi una decina le case 'visitate' dai malviventi. Nella maggior parte dei casi, i ladri sono scappati a mani vuote, messi in fuga dai sistemi di allarme o dall'arrivo dei proprietari. Nel mirino soprattutto le abitazioni in via Ronchi e in via Roncaglia. Uno degli ultimi colpi è avvenuto domenica sera in via Ronchi. I ladri erano almeno un paio, come si è visto poi dalle immagini delle telecamere di sorveglianza. Sono entrati nel giardino di un'abitazione, con i volti travisati da berretti e scaldacollo.
Tuscia nel mirino dei ladri: colpi a Tuscania e paura all’Ellera, malviventi messi in fuga dai residenti
cresce la preoccupazione tra i cittadini della Tuscia a causa di una serie di furti e tentativi di furto avvenuti nelle ultime 24 ore, coinvolgendo sia Tuscania che il quartiere Ellera a Viterbo.
Arezzo e i colpi in villa, tra ‘coprifuoco’ e terrore dei ladri. "Qui siamo tutti nel mirino dei banditi in trasferta”
Arezzo, 16 febbraio 2026 – I furti nelle ville della zona si sono intensificati negli ultimi giorni, e le autorità hanno deciso di imporre il coprifuoco alle 18 per cercare di arginare la situazione.
