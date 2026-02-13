Calci e pugni tra studenti, maxi rissa al Volta Il video ha fatto, come si dice in gergo, il giro del web, rimbalzando già dalla prima mattinata tra chat e telefonini.

Il video ha fatto, come si dice in gergo, il giro del web, rimbalzando già dalla prima mattinata tra chat e telefonini. Indignando e preoccupando al contempo, ma soprattutto rilanciando il problema sicurezza nelle scuole cittadine: segnatamente, in questo caso, all’ istituto di istruzione superiore ‘Alessandro Volta’, frequentatissimo plesso scolastico collocato presso il polo di via Nievo a Sassuolo dove, nella tarda mattinata di mercoledi, è andata in scena quella che è stata presentata da chi ha diffuso i video ora come una ‘resa dei conti’, ora come una ‘spedizione punitiva’. Dettagli: quello che i video riprendono lascia, al di là delle definizioni, ben poco all’immaginazione, con due studenti che si accapigliano, poi parte uno schiaffo e comincia la zuffa, cui prendono parte, rincorrendosi e colpendosi con calci e pugni, altri tre, quattro giovani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

