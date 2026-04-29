Maxi rissa a Ferrara | video

A Ferrara si è verificata una maxi rissa tra alcuni uomini in prossimità della stazione. Nel video diffuso si vedono calci, pugni e spintoni tra soggetti stranieri. I residenti affermano che si tratta di un episodio che si ripete nel tempo, anche se non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o interventi delle forze dell'ordine. La scena è stata registrata da un testimone e condivisa sui social.

Calci, pugni e spintoni tra stranieri in zona stazione. Secondo i residenti non è la prima rissa negli ultimi tempi .🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maxi rissa a Ferrara: video Maxi rissa in zona Castello a Manfredonia: “sangue, ambulanze, la gente correva e urlava!” Notizie correlate VIDEO Maxi rissa nel calcio femminile: pugni e capelli tirati in campoLa partita di calcio a 7 femminile tra Cruzeiro Esporte Clube e Clube Atlético Mineiro, disputata a Cali in Colombia, è degenerata nel finale in una... Maxi-rissa in Strasburgo-Mainz: la situazione degenera, devono intervenire anche gli steward | VideoFinale ad alta tensione in Strasburgo-Mainz: i francesi travolgono gli avversari 4-0 e ribaltano il 2-0 dell’andata, conquistando una clamorosa... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Rissa al parco, la città è in emergenza: serve una strategia; Concorsonedi polizia locale. La Cisl ai giovani: Partecipate. Maxi rissa davanti a un locale, volano sedie e portacenere: 2 i feritiBondeno (Ferrara), 22 dicembre 2025 – Due feriti a terra, uno rimasto steso sul marciapiede di via XX Settembre di fronte al locale, l’altro all’interno del bar Cristal dove aveva tentato di ... ilrestodelcarlino.it