Durante una partita di calcio a 7 femminile tra Cruzeiro Esporte Clube e Clube Atlético Mineiro a Cali, in Colombia, le giocatrici sono venute alle mani, con pugni e capelli tirati in campo. L’incidente è avvenuto negli ultimi minuti del match, portando a una rissa che ha coinvolto più atlete e interrotto la partita. La scena è stata ripresa da alcune spettatrici presenti allo stadio.

La partita di calcio a 7 femminile tra Cruzeiro Esporte Clube e Clube Atlético Mineiro, disputata a Cali in Colombia, è degenerata nel finale in una violenta rissa tra le giocatrici. Tra insulti, spintoni e tirate di capelli, l’arbitro è stato costretto a interrompere il match mentre compagne e staff cercavano di riportare la calma. (X@ColombiaOscura). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - VIDEO Maxi rissa nel calcio femminile: pugni e capelli tirati in campo

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