Maxi rete di spaccio sgominata a Grado | un arresto e cinque denunce

A Grado, le forze dell’ordine hanno smantellato una rete di spaccio di droga. Durante le indagini, un uomo di 35 anni è stato arrestato, mentre altri cinque sono stati denunciati senza restrizioni. L’operazione ha portato alla revoca di attività illecite che coinvolgevano diversi soggetti. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a raccogliere elementi sul gruppo smantellato.

Sgominata a Grado un’intensa e organizzata rete di spaccio: dopo intense attività di indagine da parte dei carabinieri è finito in manette un 35enne e cinque presunti complici sono stati denunciati a piede libero. Dieci i capi di imputazione a carico dell’indagato, tra cui la morte quale.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Maxi operazione antidroga. Sgominata rete di spaccio. Diciannove in manetteUna rete criminale internazionale, finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti – per lo più hashish e cocaina – importate da... Leggi anche: Spaccio no stop di cocaina e hashish, sgominata rete di pusher Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Blitz antidroga nel nolano: 23 arresti e rete legata al clan Russo; Spaccio di morte porta a porta. Rete di corrieri per la cocaina. Consegne a domicilio dei clienti. Maxisequestro e cinque arresti; Smantellato traffico di cocaina per un giro di 4milioni - POP. Da una morte per overdose, la scoperta di una rete di spaccioIn carcere un 35enne che a Grado gestiva un traffico di diverse sostanze (soprattutto eroina ed hashish). Indagini dei Carabinieri partite dal decesso di un suo cliente ... rainews.it Rete di spaccio, blitz anche in MaremmaOtto persone arrestate, e una colpita da divieto di dimora nel Lazio. Questo è il bilancio dell’operazione condotta da oltre cento finanzieri per sgominare un gruppo criminale dedito al traffico ed ... lanazione.it Misura cautelare in carcere per un 35enne di Grado. a suo carico 12 capi di imputazione tra cui la morte quale conseguenza di un altro reato. L'indagine, condotta dai carabinieri di Gorizia, è partita nel giugno del 2024 con il ritrovamento del cadavere di un 43 - facebook.com facebook Si è dimessa la diplomatica statunitense più alta in grado in Ucraina, per la seconda volta in un anno x.com