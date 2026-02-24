Spaccio no stop di cocaina e hashish sgominata rete di pusher

Una rete di pusher tunisini a Foligno alimenta costantemente lo spaccio di cocaina e hashish, provocando un aumento delle segnalazioni tra i residenti. Gli uomini coinvolti distribuiscono droga nelle zone centrali della città, usando metodi organizzati e discreti. Le forze dell’ordine hanno intercettato diversi movimenti sospetti, portando al sequestro di sostanze stupefacenti e alla cattura di alcuni soggetti. Le indagini continuano per smantellare definitivamente questa rete.

È successo a Foligno. L'indagine ha portato all'arresto di sei persone, denunciata anche una donna Una rete articolata finalizzata allo spaccio di stupefacenti messa in piedi da un gruppo di tunisini a Foligno. Da quanto ricostruito l'operazione è stata condotta dalla polizia di Foligno coadiuvata dalla squadra mobile di Perugia e da equipaggi del reparto prevenzione crimine Umbria-Marche, oltre che alcune unità cinofile. Il gip presso il tribunale di Spoleto ha quindi disposto nei confronti dei sei nordafricani l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. I sei, già noti alle forze dell'ordine, sono stati rintracciati dalla polizia all'interno delle loro abitazioni, sottoposte a perquisizione.

I Carabinieri arrestano un pusher 29enne ad Alatri per spaccio di crack e denunciano a piede libero un 45enne di Fiuggi per spaccio di hashishI Carabinieri di Alatri hanno arrestato un giovane di 29 anni, accusato di spacciare crack, dopo averlo fermato in centro città durante un controllo di routine.

