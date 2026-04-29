? Cosa sapere Il regista Max Puglisi presenta a Liverpool il volume sul cinema indipendente Art with heart.. L'opera analizza l'evoluzione del settore dai modelli analogici alle nuove tecnologie dell'intelligenza artificiale.. Il regista agrigentino Max Puglisi ha presentato a Liverpool il volume Cinema indipendente Art with heart, un’opera che traccia l’evoluzione dell’universo indie durante la quarta edizione dei Liverpool Indie Awards. L’evento, che vede Puglisi nel ruolo di direttore artistico, si è svolto presso il cinema centrale della città inglese. La rassegna internazionale ha raccolto oltre 2.700 opere provenienti da ogni angolo del pianeta, posizionandosi tra i primi 100 festival indipendenti al mondo per qualità secondo i dati della piattaforma Filmfreeway.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Max Puglisi a Liverpool: la guida definitiva sul cinema indie

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