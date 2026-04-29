Mauro | Psg-Bayern stupenda ma difensori troppo penalizzati dalle nuove regole

Un'analisi della partita tra PSG e Bayern evidenzia come la qualità dei giocatori sia stata elevata, con momenti di grande spettacolo. Tuttavia, si è notato che i difensori sono stati spesso penalizzati dalle recenti modifiche alle regole, influenzando le dinamiche di gioco. La partita ha mostrato uno squilibrio tra le due squadre sia nel possesso palla che nelle fasi di non possesso, riflettendo le differenze nelle strategie adottate sul campo.

Massimo Mauro ha visto con attenzione Psg-Bayern di ieri sera. Lo spettacolo del Parco dei Principi lo ha abbagliato, ma l’ex juventino è andato oltre i bagliori delle stelle del match per denunciare le lacune difensive determinate più che dagli errori dei singoli, dalle nuove regole del calcio che penalizzano i difensori. Il confronto tra il nostro calcio e quello degli altri Paesi, comunque, è mortificante: noi facciamo passi indietro e gli altri progrediscono. Mauro, qual è il primo pensiero che le è venuto in mente al termine di Psg-Bayern Monaco 5-4? "Vedere una partita con tanti gol è un piacere, specialmente se ci sono azioni in velocità e tecnicamente stupende come quelle di martedì sera".🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mauro: "Psg-Bayern stupenda, ma difensori troppo penalizzati dalle nuove regole" Notizie correlate Risultati Champions League LIVE: partita stupenda tra PSG e Bayern, vincono 5-4 i pariginidi Redazione JuventusNews24Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso... Leggi anche: Giardini nuovi, regole nuove: la sosta è concessa (ma non troppo) Contenuti di approfondimento Si parla di: Semifinale epica tra PSG e Bayern: dopo 9 reti a spuntarla sono i campioni in carica. Champions League, il PSG batte il Bayern 5-4 nella semifinale d’andataDiretta PSG-Bayern Monaco di martedì 28 aprile 2026: nove gol, sorpassi continui e una partita memorabile al Parco dei Principi ... calciomagazine.net Video PSG Bayern (5-4) | Gol e highlights: partita eccezionale al Parc des Princes (Champions league)Video PSG Bayern Monaco (5-4), gol e highlights: super partita al Parc des Princes nella semifinale di andata di Champions League. ilsussidiario.net