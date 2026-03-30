Giardini nuovi regole nuove | la sosta è concessa ma non troppo

Arezzo ha riaperto alcuni giardini cittadini, consentendo la sosta ai veicoli in alcune aree. Le nuove regole stabiliscono limiti precisi e restrizioni che devono essere rispettate dai cittadini. La riapertura si accompagna a comunicazioni ufficiali che specificano le modalità di utilizzo degli spazi verdi e delle zone di sosta. Le autorità hanno diffuso i relativi documenti per chiarire le nuove normative.