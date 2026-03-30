Giardini nuovi regole nuove | la sosta è concessa ma non troppo
Arezzo ha riaperto alcuni giardini cittadini, consentendo la sosta ai veicoli in alcune aree. Le nuove regole stabiliscono limiti precisi e restrizioni che devono essere rispettate dai cittadini. La riapertura si accompagna a comunicazioni ufficiali che specificano le modalità di utilizzo degli spazi verdi e delle zone di sosta. Le autorità hanno diffuso i relativi documenti per chiarire le nuove normative.
Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicati stampa Avs-Arezzo 2020-Francesco Romizi Arezzo rinasce, ma con giudizio: i giardini son tornati, sì. però occhio a come ti siedi. Anzi, meglio se un ti siedi proprio. Benvenuti ai Giardini del Porcinai, dove la socialità è consentita, ma a tempo e possibilmente in piedi. Dopo anni di lavori e un milioncino abbondante speso (che vuoi che sia), la città si ritrova un gioiellino nuovo di zecca: panchine futuristiche, studiate con amore per ricordarti che la comodità è sopravvalutata. Sedute a pezzi, braccioli strategici. roba che se provi a stenderti ti parte direttamente il TSO urbanistico. 🔗 Leggi su Lortica.it
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