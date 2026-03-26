Mago Forest ha annunciato di aver registrato la prima puntata di GialappaShow, programma condotto da Giorgio Gherarducci e Marco Santin. Ha inoltre riferito di non sapere se parteciperà alla seconda puntata, citando come motivo la possibilità di ricoprire un incarico ministeriale. La trasmissione, prodotto da Banijay Italia, torna in onda dal 30 marzo ogni lunedì alle 21.

Torna “GialappaShow”, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, prodotto da Banijay Italia, dal 30 marzo, ogni lunedì alle ore 21.30, in prima visione assoluta su TV8, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW. “ Ho registrato la prima puntata ma non so se ci sarò alla seconda, si è liberato un posto da ministro “, ha scherzato Mago Forest alla presentazione della nuova stagione. Co-conduttore della prima puntata, Jovanotti. Nella seconda puntata ci sarà Luca Argentero, poi arriveranno Matilda De Angelis, Serena Brancale, Jake La Furia “e la Santanché ma – ha scherzato la Gialappa – siamo ancora in trattativa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mago Forest sostituisce Daniela Santanchè: “Ho registrato la prima puntata di GialappaShow, ma non so se ci sarò alla seconda, si è liberato un posto da ministro”

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