Mattia Cappelletti | il talento del Milan che domina la Serie D

Mattia Cappelletti ha fornito due assist nel match contro la Castellanzese in Serie D, giocato con il Milan Futuro. La partita si è conclusa con un risultato positivo per la squadra, e Cappelletti ha contribuito al successo con le sue azioni offensive. Il giocatore, considerato un talento emergente, ha mostrato buone capacità di assist nel corso dell'incontro. La sua performance ha attirato l’attenzione nel torneo di categoria.

? Cosa sapere Mattia Cappelletti registra due assist per il Milan Futuro contro la Castellanzese in Serie D.. Il classe 2007 rinnova con il Milan fino al 2027 dopo le convocazioni con l'Italia.. Mattia Cappelletti ha messo a segno due assist decisivi contro la Castellanzese nell’ultima sfida di campionato, consolidando un percorso che lo vede protagonista nel Milan Futuro sotto la guida di Massimo Oddo. Il talento nato a Vismara sta tracciando una linea verticale verso le vette del calcio rossonero, partendo dai campi giovanili per arrivare a sfidare la fisicità della Serie D. Il classe 2007, che ha già collezionato 32 presenze con le maglie azzurre nelle varie categorie giovanili, sta dimostrando di possedere una maturità tecnica superiore alla media per la sua età.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mattia Cappelletti: il talento del Milan che domina la Serie D Notizie correlate Leggi anche: Milan Futuro, chi è Mattia Cappelletti? La storia del “nuovo Bartesaghi” Talento italiano in vetta: Cappelletti e Rossato trascinano la Serie ALa ventisettesima giornata di Serie A ha ridisegnato i contorni della classifica a tre turni dal termine della stagione regolare, con Reggio Emilia e...