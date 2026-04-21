Nella ventisettesima giornata di Serie A, Reggio Emilia e Napoli hanno guadagnato posizioni in classifica, mentre altre squadre sono rimaste in attesa di sviluppi. Cappelletti e Rossato sono stati protagonisti con prestazioni che hanno contribuito a modificare gli equilibri della classifica a tre turni dalla fine del campionato. La giornata ha visto anche il miglioramento delle posizioni di alcune formazioni, mentre altre continuano a vivere incertezza.

La ventisettesima giornata di Serie A ha ridisegnato i contorni della classifica a tre turni dal termine della stagione regolare, con Reggio Emilia e Napoli che traggono beneficio dai movimenti in tabella, mentre le sorti di diverse squadre restano sospese. Il fine settimana ha offerto prestazioni individuali di alto profilo da parte di giocatori italiani, capaci di incidere decisamente sulle dinamiche di salvezza e sulla corsa ai playoff. L’efficacia del talento nazionale nei duelli per la permanenza. A Treviso, la lotta per evitare la retrocessione ha subito una spinta fondamentale grazie al contributo di Alessandro Cappelletti e Federico Miaschi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Talento italiano in vetta: Cappelletti e Rossato trascinano la Serie A

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