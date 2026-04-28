Mattia Cappelletti ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile di una squadra locale, maturando esperienze che lo hanno portato a entrare nel progetto Milan Futuro. Nel suo percorso, ha mostrato dedizione e passione per il calcio, arrivando a partecipare a diverse competizioni giovanili. La sua storia si collega a quella di un altro giovane calciatore, noto come il “nuovo Bartesaghi”, e si concentra sul sogno di arrivare a giocare a San Siro.

Il Milan guarda avanti e lo fa partendo dal proprio settore giovanile. Tra i profili più interessanti emersi negli ultimi mesi c’è Mattia Cappelletti, terzino destro classe 2007 che sta bruciando le tappe tra Primavera, Serie D e prime convocazioni in Nazionale. Il suo percorso, per caratteristiche e tempistiche, richiama inevitabilmente quello di Davide Bartesaghi, oggi stabilmente nel giro della prima squadra. Nato a Milano il 10 giugno 2007 e cresciuto nel vivaio rossonero, Cappelletti rappresenta uno dei prospetti più affascinanti in casa Milan. Non è un caso che il club abbia deciso di blindarlo con un rinnovo anticipato e che Massimiliano Allegri lo abbia già osservato da vicino in alcune sedute con i “grandi”.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Futuro, chi è Mattia Cappelletti? La storia del “nuovo Bartesaghi”

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