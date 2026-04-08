Offerta da 63 miliardi di Bill Ackman per mettere le mani su Taylor Swift

Un finanziere ha presentato un'offerta di 63 miliardi di dollari per acquisire la major discografica Universal Music Group. La società comprende artisti di grande successo, tra cui Lady Gaga e Coldplay. La proposta di investimento arriva attraverso la società di gestione patrimoniale Pershing Square Capital Management, che si propone come acquirente principale dell'azienda. La trattativa potrebbe avere ripercussioni nel settore musicale e dell'intrattenimento.

Pershing Square Capital Management si fa avanti su Universal Music Group. Il fondo guidato da Bill Ackman ha formalizzato una proposta che valuta la più grande etichetta discografica al mondo oltre 63 miliardi di dollari, con un obiettivo esplicito: trasferire il baricentro della società negli Stati Uniti e correggere quella che viene considerata una persistente sottovalutazione. La struttura dell’operazione è costruita per esercitare una pressione immediata sugli azionisti. L’offerta prevede 5,05 euro in contanti per azione - per un esborso complessivo di circa 9,4 miliardi - a cui si aggiungono 0,77 azioni della nuova entità risultante dalla fusione. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Offerta da 63 miliardi di Bill Ackman per mettere le mani su Taylor Swift Svolta per Universal Music: Ackman punta 63 miliardi per il USABill Ackman, tramite il suo fondo Pershing Square Capital Management, ha lanciato un’offerta per rilevare Universal Music Group valutando la società... Taylor Swift, a sorpresa il videoclip di ‘Elizabeth Taylor’A sorpresa Taylor Swift ha pubblicato il videoclip ufficiale di ‘Elizabeth Taylor’, terzo singolo estratto dall’album ‘The Life of a Showgirl’,... Temi più discussi: Universal Music, offerta da 63 miliardi: perché il titolo sta salendo in Borsa; Pershing Square punta su Universal Music con offerta da 63,48 miliardi di dollari; Offerta da 63 miliardi di Bill Ackman per mettere le mani su Taylor Swift; Universal Music, offerta d’acquisto dalla Pershing Square. Mps rilancia su Mediobanca: offerta da 13,5 miliardi con parte in contanti per la banca milaneseMonte dei Paschi alza l'offerta per l’acquisizione di Mediobanca: 0,9 euro in contanti ad azione e soglia per la validità dell'ops abbassata al 35 per cento. L’offerta vale ora in tutto 13,5 miliardi. it.euronews.com Offerta da 29 miliardi di euro per la controllata IndustriesLa Toyota ha formalizzato un'offerta per riacquistare il pieno controllo della sua principale consociata attiva nel campo della componentistica per auto e in altri settori industriali. L'operazione ... quattroruote.it Andrea Vento World. . Super offerta a soli 279€ a persona con volo e hotel !! NB: Offerta a tempo, da bloccare con acconto entro 12-24 ore dalla pubblicazione di questo video sulla nostra pagina ufficiale. Pochi posti rimasti. Prenota subito con acconto , scrivim - facebook.com facebook SPORT - L’Inter “ride” di una possibile offerta del Barça da 50 milioni di euro per Bastoni. La trattativa potrebbe essere ben più complicata del previsto per il Barcellona: la valutazione dei nerazzurri è nettamente più alta e non ci sarà alcuna forzatura da parte x.com