Anna Tatangelo pensa alle nozze con Giacomo Buttaroni entro l'anno | gli indizi sul matrimonio

Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni sono insieme da qualche tempo e recentemente sono diventati genitori della piccola Beatrice. Circolano voci che la cantante abbia in programma di sposarsi con il suo compagno entro l’anno. Le indiscrezioni indicano che l’attenzione sia rivolta alle nozze nei prossimi mesi, anche se non ci sono conferme ufficiali.

Anna Tatangelo starebbe pensando alle nozze con il compagno Giacomo Buttaroni. Da poco sono diventati genitori della piccola Beatrice. Secondo i gossip, la coppia potrebbe sposarsi entro la fine dell'anno. Ecco quali "indizi" lo farebbero pensare.