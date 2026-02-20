Matrimoni al via una stagione boom in Toscana | le coppie dall' estero impazzite per i borghi Invitati coccolati tra tour e corsi di cucina
In Toscana, molte coppie scelgono di sposarsi perché vogliono vivere un’esperienza unica tra i suggestivi borghi storici. La tendenza si traduce in un aumento di matrimoni, soprattutto da parte di coppie straniere attratte dai paesaggi e dalle tradizioni locali. Questi sposi spesso organizzano tour, corsi di cucina e feste prolungate, trasformando il matrimonio in un vero evento diffuso. La stagione dei matrimoni in questa regione si preannuncia molto vivace e ricca di novità.
Firenze, 20 febbraio 2026 – Il matrimonio non è più soltanto un giorno di festa, ma un vero e proprio progetto di viaggio, un’esperienza da godersi insieme a parenti e amici. Sempre più coppie, soprattutto straniere, scelgono l’Italia – e in particolare la Toscana – come meta per le nozze. Il destination wedding si conferma così uno dei comparti più dinamici del turismo di fascia medio-alta, con ricadute economiche significative anche per la Toscana. Nel 2025 in Toscana si sono celebrati circa 2800 matrimoni, con un fatturato che ha superato i 200 milioni di euro. "Negli ultimi dieci anni c’è stato un raddoppio del fatturato prodotto da questo settore e una filiera di oltre mille operatori che si allunga sempre di più", sottolinea Carlotta Ferrari, direttrice generale della Fondazione Destination Florence e presidente del Convention Bureau Italia.🔗 Leggi su Lanazione.it
