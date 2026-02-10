Mosaner-Constantini la coppia del curling si divide? A fine stagione parleremo

La coppia del curling italiana, Amos Mosaner e Stefania Constantini, si prepara a una possibile separazione. I due atleti hanno annunciato che a fine stagione parleranno del loro futuro insieme. Dopo aver conquistato il bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la delusione per la mancata conferma dell’oro di Pechino 2022 si fa sentire. Ora, però, tocca a loro decidere se continuare a condividere il percorso o prendere strade diverse.

(Adnkronos) – La medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è un risultato memorabile. Per Amos Mosaner e Stefania Constantini, la coppia azzurra del curling, c'è un pizzico di delusione dopo la mancata conferma dell'oro di Pechino 2022. L'epilogo del torneo di doppio misto è accompagnato da rumors, spifferi e domande sul rapporto tra i due partner: avanti insieme o fine corsa? "Solitamente nel nostro sport poniamo degli obiettivi di quadriennio in quadriennio, quindi per ora abbiamo concluso il quadriennio molto bene. Siamo contenti, ora non è ancora il momento di settare i prossimi perché da domani inizia già una nuova competizione.

Stefania Constantini e Amos Mosaner cercano di ripetere il risultato del 2022 e puntano alla medaglia d'oro alle Olimpiadi di Pechino.

Stefania Constantini e Amos Mosaner sono di nuovo pronti a scendere in pista alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

