Nel tardo pomeriggio di domenica 19 aprile 2026, la Fondazione SoutHeritage ha annunciato un nuovo programma espositivo nei Sassi di Matera dedicato alle opere di Michelangelo Pistoletto. L’evento coinvolge anche un collegamento artistico con il Marocco, attraverso iniziative che integrano le esposizioni e le attività culturali. La presentazione è avvenuta in un contesto di particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio locale e alle relazioni internazionali nel settore artistico.

La Fondazione SoutHeritage ha presentato nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 19 aprile 2026, il nuovo programma espositivo situato nei Sassi di Matera, focalizzato sul lavoro di Michelangelo Pistoletto. Il progetto, intitolato Michelangelo Pistoletto – arte come documento di dialogo, si inserisce nel più ampio contesto che vede Matera e Tètouan, in Marocco, designate come Capitali Mediterranee della Cultura e del Dialogo per l’anno in corso. L’iniziativa, che avrà luogo presso la sede della Fondazione in via San Potito, non si limiterà a una semplice esposizione di opere, ma si configura come un dispositivo relazionale volto a stimolare la riflessione tra le dinamiche sociali e la pratica civica attraverso l’espressione artistica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera e Marocco si uniscono: il ponte artistico di Pistoletto

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