Matera Consiglio decisivo | nuovi vertici e bilancio 2025

Da ameve.eu 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 28 aprile alle ore 16:00 si terrà una seduta del Consiglio Comunale di Matera nella Sala Pasolini di via Sallustio. La riunione riguarderà la nomina dei nuovi vertici e l’approvazione del bilancio per il 2025. La seduta avrà un ruolo centrale per le decisioni amministrative in vista dei prossimi mesi. La convocazione è pubblica e aperta ai rappresentanti dell’ente e ai cittadini interessati.

Il prossimo martedì 28 aprile, alle ore 16:00, la Sala Pasolini situata in via Sallustio a Matera ospiterà una seduta decisiva del Consiglio Comunale. L’ordine del giorno prevede due momenti istituzionali cruciali per la gestione della città: la nomina delle cariche presidenziali, con l’elezione del Presidente e dei Vicepresidenti secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio (art. 12), e la discussione relativa al rendiconto della gestione economica per l’anno 2025. Gestione amministrativa e trasparenza digitale. L’agenda politica materana si concentrerà sulla verifica dei flussi finanziari dell’esercizio precedente, con il punto dedicato all’approvazione del rendiconto della gestione 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu

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