Matera Consiglio decisivo | nuovi vertici e bilancio 2025

Martedì 28 aprile alle ore 16:00 si terrà una seduta del Consiglio Comunale di Matera nella Sala Pasolini di via Sallustio. La riunione riguarderà la nomina dei nuovi vertici e l’approvazione del bilancio per il 2025. La seduta avrà un ruolo centrale per le decisioni amministrative in vista dei prossimi mesi. La convocazione è pubblica e aperta ai rappresentanti dell’ente e ai cittadini interessati.

Il prossimo martedì 28 aprile, alle ore 16:00, la Sala Pasolini situata in via Sallustio a Matera ospiterà una seduta decisiva del Consiglio Comunale. L’ordine del giorno prevede due momenti istituzionali cruciali per la gestione della città: la nomina delle cariche presidenziali, con l’elezione del Presidente e dei Vicepresidenti secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio (art. 12), e la discussione relativa al rendiconto della gestione economica per l’anno 2025. Gestione amministrativa e trasparenza digitale. L’agenda politica materana si concentrerà sulla verifica dei flussi finanziari dell’esercizio precedente, con il punto dedicato all’approvazione del rendiconto della gestione 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera, Consiglio decisivo: nuovi vertici e bilancio 2025 Notizie correlate Vallecrosia: Consiglio comunale decisivo tra bilancio, ambiente e interrogazioni della minoranza.Vallecrosia si prepara a un importante consiglio comunale, convocato per lunedì 16 febbraio alle 21 presso la Sala Polivalente di via Melvin Jones 7. GAP aggiornato: la Regione integra nuovi enti nel bilancio 2025La Regione Friuli-Venezia Giulia ha aggiornato ufficialmente il perimetro del proprio Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) con una delibera della... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Agroalimentare, on. Matera (FdI): DDL tutela è un passaggio decisivo per la difesa del Made in Italy. Matera: il sindaco Nicoletti ha nominato due nuovi assessoriA Matera Stefania Draicchio (Forza Italia) e Giuseppe Maria Casino (Matera 2030) sono i due nuovi assessori che completano la giunta guidata dal sindaco, Antonio Nicoletti (centrodestra), eletto nel ... lagazzettadelmezzogiorno.it Consiglio regionale, nulla di fatto per bilancio Ater Matera. Via libera a ITS Academy e ArdsuUna seduta iniziata in ritardo e conclusa con una spaccatura nella maggioranza. Il Consiglio regionale della Basilicata, riunito ieri pomeriggio sotto la presidenza di Marcello Pittella, ha bocciato ... rainews.it