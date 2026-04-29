Il Consiglio Comunale di Matera ha approvato il bilancio per il 2025, con una cifra complessiva di 105 milioni di euro. Di questi, circa 31 milioni sono destinati a interventi nelle infrastrutture, mentre oltre 9 milioni vengono allocati alle politiche sociali. La ripartizione delle risorse mira a sostenere vari settori della città, con un'attenzione particolare alle opere pubbliche e ai servizi sociali.

? Cosa sapere Il Consiglio Comunale di Matera approva il bilancio 2025 da 105 milioni di euro.. I fondi finanziano 31 milioni in infrastrutture e oltre 9 milioni per le politiche sociali.. Il Consiglio Comunale di Matera ha approvato il rendiconto di gestione 2025 con un bilancio che supera i 105 milioni di euro, confermando la stabilità finanziaria dell’amministrazione guidata da Nicoletti. L’organo deliberante ha dato il via libera ai conti dell’esercizio appena concluso, delineando un quadro economico caratterizzato da una gestione delle risorse che vede 60 milioni di euro assorbiti dalle spese correnti. Parallelamente, l’ente ha destinato 31 milioni di euro a interventi in conto capitale, una cifra che sottolinea la volontà di puntare sullo sviluppo infrastrutturale e territoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera: bilancio da 105 milioni, spinta su sociale e infrastrutture

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