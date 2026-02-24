Bilancio 2026-2028 in Consiglio è subito scontro | polemiche su sociale sicurezza e investimenti

Il dibattito sul bilancio 2026-2028 si accende subito in Consiglio comunale, con discussioni animate su spese sociali, sicurezza e investimenti. La discussione nasce dalla proposta di ripartire le risorse in modo diverso, suscitando reazioni contrastanti tra i consiglieri. Alcuni chiedono più attenzione ai servizi pubblici, altri puntano a investimenti strategici per il futuro della città. La seduta prosegue tra confronti serrati e prese di posizione decise.

Sette emendamenti e 15 risoluzioni tra i banchi: opposizioni critiche su fondi in calo. Ma non è finita Via al lungo Consiglio comunale per l'approvazione del bilancio di previsione del Comune di Ferrara per gli esercizi 2026-2028. Non senza polemiche. Si è tenuta lunedì 23 la prima delle tre sedute, previste per la settimana corrente. I contenuti salienti sono stati illustrati dall’assessore Matteo Fornasini. Il clima della seduta, in generale, è stato caratterizzato da una forte contrapposizione politica, critiche diffuse sulla sostenibilità futura del bilancio con un’attenzione particolare ai temi sociali e di inclusione e diverse preoccupazioni e perplessità rispetto alla sicurezza urbana e alla mobilità. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Leggi anche: Approvato il bilancio 2026/2028 ma il dibattito accende lo scontro su sicurezza e turismo

Tollo approva il bilancio 2026-2028: "Più investimenti e servizi, zero aumenti di tasse"Il Comune di Tollo ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028, definito dal sindaco Radica come solido e realistico, con una chiara strategia di sviluppo.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Questionario della Corte dei Conti sul Bilancio di Previsione 2026/2028; Corte conti, pubblicati i questionario su rendiconto e preventivo: focus su pnrr e flussi di cassa; Corte dei conti: nuove linee guida di revisione sul bilancio 2026–2028; Approvato il Bilancio 2026-2028, oltre 1 milione in più ai servizi sociali.

BILANCIO COMUNE MF Bilancio 2026-2028, i Revisori esprimono parere non favorevole su proposta di emendamentoParere non favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Manfredonia sulla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 20 febbraio 2026, relativa all’esame di emendamenti al ... statoquotidiano.it

BILANCIO COMUNE MF Manfredonia, emendamenti al Bilancio 2026-2028: la Giunta prende atto, ma i pareri tecnici sono sfavorevoliLa Giunta comunale di Manfredonia, riunita il 23 febbraio 2026, ha esaminato gli emendamenti al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028, formalizzando la propria posizione con la ... statoquotidiano.it

Nella variazione di bilancio approvata in consiglio ci sono 1,7 milioni di arretrati per i dipendenti comunali dopo il rinnovo del contratto collettivo nazionale - facebook.com facebook

Città Metropolitana di Napoli, dal Consiglio l'ok definitivo al bilancio. Fondi per scuole, strade, trasporti, ambiente e sviluppo del territorio: 610 milioni #ANSA x.com