Nuovo sguardo ai popolari personaggi dei Dominatori dell'Universo in vista dell'uscita del film, in sala dal 4 giugno, ma l'attenzione dei fan è concentrata su due figure inedite. Sempre più massiccia campagna di marketing per Masters of the Universe, che riporta sul grande schermo il personaggio di He-Man e tutte le creature di Eternia ideate dalla linea di giocattoli Mattel negli anni '80. Un poster e nuovi teaser mostrano gli eroi e i villain al centro della sfida per il controllo dell'universo, ma a catturare l'attenzione sono due personaggi la cui identità non è stata resa nota, per il momento. Diretto da Travis Knight, Masters of the Universe arriverà nei cinema italiani il 4 giugno, inaugurando la stagione cinematografica estiva.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Masters of the Universe: nuovi poster e teaser, ma chi sono i due personaggi mai visti prima?

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Temi più discussi: Masters of the Universe, il nuovo trailer del film di Travis Knight in uscita il 4 giugno; Masters of the Universe è stato mostrato con il secondo trailer in italiano; Masters of the Universe: He-Man al cinema dal 4 giugno | Nuovo Trailer; Masters Of The Universe: al cinema i mitici personaggi del brand Mattel degli anni '80.

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