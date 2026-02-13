Mattel ha presentato oggi i nuovi giocattoli di Masters of the Universe, svelando anche il look dei protagonisti che appariranno nel film in uscita il 5 giugno 2026.

Il franchise di Masters of the Universe si prepara a riconquistare il grande schermo. Con l’uscita nelle sale fissata per il 5 giugno 2026, l’attesa dei fan per il nuovo live-action è alle stelle. Se il primo trailer ha offerto solo rapidi scorci dei protagonisti, la nuova linea di action figure firmata Mattel svela finalmente i dettagli del design di He-Man, Skeletor e delle iconiche creature di Eternia. Dalle armature hi-tech dei guerrieri ai veicoli d’assalto come il leggendario Roton, ecco tutto quello che abbiamo scoperto sulla nuova collezione in arrivo nella primavera 2026. Il Design dei Personaggi: Beast Man e gli Skel-Knights. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Masters of the Universe: Svelati i nuovi giocattoli Mattel e il look dei protagonisti

Amazon MGM Studios ha condiviso un teaser di Masters of the Universe, il reboot live-action del celebre action-fantasy degli anni ’80.

