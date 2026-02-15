Obama | Gli alieni sono reali ma non li ho mai visti e non sono nell’Area 51
Barack Obama ha dichiarato che gli alieni esistono, ma lui non li ha mai incontrati e non ha mai visitato l’Area 51. La sua affermazione arriva dopo anni di voci e teorie sul presunto deposito di segreti extraterrestri in Nevada. Durante un’intervista, l’ex presidente ha spiegato di aver ricevuto molte domande su questo argomento, ma di non avere prove concrete. La sua risposta ha acceso nuovi dibattiti tra appassionati di UFO e scettici.
Barack Obama rompe il silenzio sugli alieni e sulle teorie legate all’ Area 51, ma lo fa con una risposta che lascia spazio a interpretazioni. Durante un’intervista nel podcast No Lie, condotto dal podcaster progressista Brian Tyler Cohen, l’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che gli extraterrestri sono “reali”, precisando però di non averli mai visti e di non credere che siano custoditi nella base segreta del Nevada. La frase, pronunciata con tono serio ma nel contesto di un botta e risposta rapido, ha immediatamente riacceso il dibattito sull’esistenza degli extraterrestri e sui presunti segreti del governo americano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Obama: “Gli alieni? Sono reali, ma non li ho mai visti e non sono custoditi nell’Area 51”
L’ex presidente Barack Obama afferma che gli alieni esistono, ma chiarisce di non aver mai incontrato alcuna creatura extraterrestre e di non aver mai visitato l’Area 51, spesso associata ai presunti segreti sugli UFO.
Obama: “Gli alieni esistono, ma non sono nell’Area 51”
Barack Obama ha dichiarato che gli alieni esistono, ma non si trovano nell'Area 51.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Obama cube che gli alieni sono reali, ma non li ho visti in una recente intervista podcast; Brescia, il pizzaiolo che insegna ai disoccupati come si impasta: La Margherita è riscatto; Trump rimuove il video razzista su Obama dopo le critiche; Giochi, extracosti per l’arena Santa Giulia: ai privati 21 milioni in più dopo l’esame sulle spese.
Obama: Gli alieni esistono, ma non sono nell'Area 51(Adnkronos) - Gli alieni esistono, parola di Barack Obama. L'ex presidente degli Stati Uniti ha rivelato l'esistenza di forme di vita extraterrestri, ammettendo però di non averle viste e rassicurando ... msn.com
Crede agli alieni? La risposta di Obama spiazza il podcaster CohenNella stessa occasione, Obama ha commentato anche il fotomontaggio postato su Truth da Trump (e poi rimosso) che raffigurava lui e la moglie Michelle come scimmie. Un video offensivo che, lo scorso 5 ... tg.la7.it
Obama: “Gli alieni Sono reali, ma non li ho mai visti e non sono custoditi nell’Area 51” x.com
"Crede agli alieni" La risposta di Obama spiazza il podcaster Cohen Il video è nel primo commento facebook