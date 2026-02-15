Barack Obama ha dichiarato che gli alieni esistono, ma lui non li ha mai incontrati e non ha mai visitato l’Area 51. La sua affermazione arriva dopo anni di voci e teorie sul presunto deposito di segreti extraterrestri in Nevada. Durante un’intervista, l’ex presidente ha spiegato di aver ricevuto molte domande su questo argomento, ma di non avere prove concrete. La sua risposta ha acceso nuovi dibattiti tra appassionati di UFO e scettici.

Barack Obama rompe il silenzio sugli alieni e sulle teorie legate all’ Area 51, ma lo fa con una risposta che lascia spazio a interpretazioni. Durante un’intervista nel podcast No Lie, condotto dal podcaster progressista Brian Tyler Cohen, l’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che gli extraterrestri sono “reali”, precisando però di non averli mai visti e di non credere che siano custoditi nella base segreta del Nevada. La frase, pronunciata con tono serio ma nel contesto di un botta e risposta rapido, ha immediatamente riacceso il dibattito sull’esistenza degli extraterrestri e sui presunti segreti del governo americano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Obama: “Gli alieni sono reali, ma non li ho mai visti e non sono nell’Area 51”

