Atp Montecarlo Jannik Sinner batte Alcaraz 7-6 6-3 e vince il Masters 1000 l’altoatesino tornato numero 1 al mondo - VIDEO

Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP Masters 1000 di Monte Carlo, battendo in finale Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6, 6-3. Con questa vittoria, l’altoatesino si è riportato al primo posto della classifica mondiale ATP, dopo aver ottenuto anche i precedenti successi nel Sunshine Double. La finale è durata circa due ore e ha visto Sinner prevalere nel primo set al tie-break e confermarsi nel secondo.