Atp Montecarlo Jannik Sinner batte Alcaraz 7-6 6-3 e vince il Masters 1000 l’altoatesino tornato numero 1 al mondo - VIDEO
Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP Masters 1000 di Monte Carlo, battendo in finale Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6, 6-3. Con questa vittoria, l’altoatesino si è riportato al primo posto della classifica mondiale ATP, dopo aver ottenuto anche i precedenti successi nel Sunshine Double. La finale è durata circa due ore e ha visto Sinner prevalere nel primo set al tie-break e confermarsi nel secondo.
Sinner ha battuto Alcaraz e si riprende il primo posto nella classifica mondiale ATP. Terza successo consecutivo dopo il Sunshine Double Jannik Sinner trionfa al ATP Masters 1000 di Monte Carlo e torna sul tetto del ranking mondiale. L’altoatesino supera in finale Carlos Alcaraz con il punteg.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Montecarlo, Sinner può strappare due primati ad Alcaraz: cosa deve fare Jannik per tornare a essere il numero uno al mondoPotrebbe disputarsi a Montecarlo il prossimo scontro diretto tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.