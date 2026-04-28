Masters 1000 di Madrid 2026 Sinner-Jodar | orario e dove vedere la sfida

Il Masters 1000 di Madrid si avvicina alle fasi decisive e tra i protagonisti ci sono Jannik Sinner e Rafael Jodar. Il giovane tennista spagnolo si prepara ad affrontare l'azzurro in un match che si svolgerà nelle prossime ore. La partita sarà trasmessa in diretta e l’orario è stato comunicato ufficialmente, offrendo ai tifosi l’opportunità di seguire da vicino questa sfida. Finora, Sinner non ha mai raggiunto la semifinale in questa competizione.

Madrid, 28 aprile 2026 - Sarà il giovanissimo Rafael Jodar a provare a impedire a Jannik Sinner di accedere alla semifinale del Masters 1000 di Madrid, traguardo che in carriera l'azzurro non ha finora mai raggiunto. Il nostro portacolori, reduce dall'affermazione ai danni del britannico Cameron Norrie (ko 6-2, 7-5), si appresta a sfidare per la prima volta in carriera l'astro nascente del tennis spagnolo. Nella capitale iberica, senza Carlos Alcaraz, è proprio il classe 2006 a far sognare i tifosi di casa. Il numero 42 del mondo, che a inizio mese ha vinto il suo primo torneo del circuito maggiore a Marrakech, ha mietuto vittime illustri nel suo percorso: nei trentaduesimi di finale ha superato l'australiano Alex de Minaur, battuto 6-3, 6-1, mentre nel turno successivo ha avuto ragione del brasiliano Joao Fonseca per 7-6, 4-6, 6-1.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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