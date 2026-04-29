Un noto comico, conosciuto per le sue partecipazioni televisive, è stato arrestato con l’accusa di stalking nei confronti della sua ex compagna. L’arresto è stato effettuato dalle forze dell’ordine e confermato dalle fonti investigative. Non sono state fornite altre informazioni sui dettagli dell’indagine o sulle eventuali dichiarazioni dell’indagato. La vicenda è attualmente oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.

Massimo Bagnato, comico famoso per le sue apparizioni in programmi come Zelig e Quelli che il calcio, è stato arrestato con l’accusa di stalking ai danni della sua ex compagna. È quanto riportano Repubblica e Messaggero, spiegando che ora, in attesa del processo, per l’artista è scattato il divieto di avvicinamento alla donna. Lunedì scorso i carabinieri della stazione Medaglie d’Oro hanno ricevuto una telefonata con la richiesta di aiuto da parte di una donna che diceva di “aver incontrato l’ex mentre rientrava nel suo appartamento alla Balduina” si legge. Sul posto i militari trovano Massimo Bagnato che “inizia a inveire nei confronti dei carabinieri e della donna ‘in maniera minacciosa’.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Massimo Bagnato, comico di “Zelig”, arrestato con l’accusa di stalking alla sua compagna

Notizia assurda, Massimo Bagnato di Zelig è stato arrestato con un’accusa gravissima: ecco i fatti

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