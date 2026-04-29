Massimo Bagnato chi è il comico arrestato per stalking

Un comico è stato arrestato con l’accusa di stalking nei confronti della sua ex compagna. L’episodio ha portato le forze dell’ordine a intervenire e a mettere in stato di fermo l’uomo. La vicenda riguarda una relazione terminata da tempo, ma le autorità hanno confermato il coinvolgimento del comico nelle attività di molestia nei confronti della donna. La notizia si basa su fonti ufficiali e avviene in un contesto di indagini in corso.

(Adnkronos) – Massimo Bagnato è stato arrestato con l'accusa di stalking ai danni della sua ex compagna. Il comico, famoso per le sue apparizioni in programmi come 'Zelig' e 'Quelli che il calcio', stando a quando riportato da Repubblica e Messaggero è stato fermato nella zona della Balduina, sotto l'appartamento della donna. Massimo Bagnato è nato a Roma nel 1972. La sua comicità è considerata nonsense, capace di rovesciare il cliché del comico moderno. È conosciuto principalmente per il ‘tormentone del braccio’. Durante le sue apparizioni televisive e nei suoi spettacoli in teatro, infatti, spazia tra monologhi e richieste che coinvolgono lo spettatore, a cui è richiesto di alzare il braccio quando viene chiamato in causa.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Massimo Bagnato, comico di “Zelig”, arrestato con l’accusa di stalking alla sua compagna- - facebook.com facebook

Il comico Massimo Bagnato è stato arrestato con l’accusa di stalking verso la sua ex compagna x.com