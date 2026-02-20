Si presenta dalla ex fidanzata sotto casa e la minaccia di morte | arrestato un 40enne

Il 17 febbraio, a Ravenna, un uomo di 40 anni, rumeno, è stato arrestato dopo aver minacciato di morte la sua ex fidanzata sotto casa sua. La donna, 43 anni, ha chiamato le forze dell’ordine, spaventata dalle sue parole e dal comportamento aggressivo. L’uomo si è presentato improvvisamente davanti all’abitazione della donna, urlando e minacciando di farle del male. La polizia è intervenuta prontamente, bloccando l’uomo e portandolo in questura. La donna ha spiegato di aver vissuto mesi di tensioni e intimidazioni.

Un uomo di 40 anni, di nazionalità rumena, è stato arrestato nella serata del 17 febbraio a Ravenna con l'accusa di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, una donna di 43 anni. L'intervento della Polizia è avvenuto in una traversa di via Trieste, dove gli agenti delle volanti hanno individuato il quarantenne nei pressi dell'abitazione della donna. Secondo quanto ricostruito, l'uomo stava gridando gravi minacce di morte all'indirizzo dell'ex compagna, che in quel momento si trovava all'interno della propria casa. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a bloccare l'uomo e ad arrestarlo in flagranza di reato.