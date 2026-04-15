Si presenta sotto casa dell' ex moglie e si trova davanti i carabinieri | arrestato

Una donna di Trento ha vissuto una notte di paura quando un uomo si è presentato sotto casa sua. I vicini hanno chiamato i carabinieri, che sono intervenuti prontamente. All’arrivo, l’uomo è stato fermato e portato via. La presenza dei militari ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. La donna non ha riportato ferite e gli agenti hanno continuato le indagini sull’accaduto.

Notte di paura quella vissuta da una donna a Trento, al punto tale che sono dovuti intervenire i carabinieri del radiomobile. Erano le prime ore del 15 aprile quando i militari sono stati chiamati per fermare un uomo (italiano, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine) perché aveva.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Si presenta sotto casa dell'ex moglie nonostante il divieto: 49enne arrestatoL’uomo, nonostante un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla moglie, scaturiti a seguito del... Si presenta sotto casa della ex moglie nonostante il divieto: arrestatoAncora un episodio di violenza sulle donne smascherato dai carabinieri che hanno assicurato alla giustizia un romeno di 39 anni domiciliato nell'alta... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Si presenta sotto casa della ex per vederla, intervengono i carabinieri; Lo stadio sotto casa; 15 luglio 1982, Napoli: il giorno in cui le BR colpirono il vicequestore Ammaturo con un agguato; Si finge poliziotto per derubare un 94enne: arrestato con oro e preziosi in tasca. Allontanato per maltrattamenti, si presenta sotto casa della ex: 45enne in carcereL'ennesimo episodio di prevaricazione è avvenuto a Pordenone. La mattina del 18 dicembre al 112 è arrivata la richiesta d'aiuto di una donna: «Venite qui, è sotto casa mia» ha detto alla centrale ... ilgazzettino.it Stalker si presenta sotto casa dell'ex compagna in piena notte con petardi, forbici e una mazza: arrestatoMESTRE - L'uomo era arrivato in auto sotto casa dell'ex compagna, in piena notte, a fari spenti. Si era portato petardi, forbici e pure una mazza. Nei mesi scorsi pare avesse già lanciato dei razzi ... ilgazzettino.it SIRIKIT E BALMAIN ARRIVANO A PARIGI! Il Museo di Arti Decorative presenta sotto l’alto patrocinio di Sua Altezza Reale la Principessa Sirivannavari Nariratana Rajakanya la mostra “La Mode en majesté. Alta moda e tradizione alla corte della Tailandia” La facebook Il #22aprile in occasione della #GiornatamondialedellaTerra il #CNR_IGAG presenta "SOTTO I NOSTRI PIEDI: IL BATTITO DELLA TERRA TRA RISCHI E RISORSE", un viaggio tra paleoclima, tettonica, georisorse e rischi naturali. #ScienzeDellaTerra #Paleoc x.com