Il comico Massimo Bagnato è stato arrestato dai carabinieri presso la stazione Medaglie d’Oro a Roma con l’accusa di stalking nei confronti della sua ex compagna. L’arresto è avvenuto nel corso di una procedura ufficiale condotta dalle forze dell’ordine. La notizia è stata diffusa dalle autorità competenti.

Il comico Massimo Bagnato stato arrestato con l’accusa di stalking ai danni della sua ex compagna, dalla stazione carabinieri Medaglie d’Oro a Roma. L’uomo, il cui arresto è stato convalidato ieri mattina davanti al giudice del tribunale di Roma, avrebbe secondo la ricostruzione pedinato la ex compagna più volte. I carabinieri lo hanno sorpreso sotto casa della ex, che aveva dato l’allarme al 112. La donna aveva presentato querela contro Bagnato. Il giudice ha disposto come misura cautelare il divieto d’avvicinamento. Massimo Bagnato è difeso dall’avvocato Claudio Berardi. La prossima udienza è fissata per il 10 luglio. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Massimo Bagnato arrestato per stalking all’ex compagna

Massimo Bagnato arrestato per stalking: il comico fermato sotto casa della ex

Notizie correlate

Massimo Bagnato arrestato per stalking ai danni dell’ex compagnaIl comico di Zelig Massimo Bagnato è stato arrestato per stalking ai danni della sua ex con cui è stato dieci anni: a rischio anche il suo lavoro su...

Leggi anche: Arrestato per stalking il comico Massimo Bagnato: era appostato sotto l’abitazione dell’ex compagna

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Roma, arrestato per stalking alla ex compagna il comico Massimo Bagnato; Massimo Bagnato arrestato per stalking all'ex compagna, era appostato sotto casa; Stalking all'ex compagna, arrestato il comico Massimo Bagnato: disposto il divieto di avvicinamento; Fiorello celebra il Natale di Roma: Fu fondata nel 753 a.C. da Giovanni Malagò… la data dei primi cantieri che ancora oggi potete trovare.

Massimo Bagnato arrestato per stalking: la ex fidanzata lo trova sotto casa e chiama i CarabinieriIl comico Massimo Bagnato è stato arrestato per stalking ai danni dell'ex fidanzata, con la quale avrebbe avuto una relazione di circa 10 anni: Con ... fanpage.it

Massimo Bagnato, chi è il comico arrestato per stalking: il tormentone di Zelig, la collaborazione con Greg, la vita privataMassimo Bagnato, noto comico romano e volto storico di diverse trasmissioni televisive di successo, è finito al centro di una vicenda giudiziaria che ha portato al suo arresto. leggo.it

L'attore e comico Massimo Bagnato è stato fermato lunedì sera a Roma in zona Balduina perché stava importunando l'ormai ex compagna. Era stata proprio quest'ultima a chiamare le forze dell'ordine, segnalando che aveva incontrato Bagnato che voleva i - facebook.com facebook

L'attore e comico Massimo Bagnato è stato fermato lunedì sera a Roma in zona Balduina perché stava importunando l'ormai ex compagna. Era stata proprio quest'ultima a chiamare le forze dell'ordine, segnalando che aveva incontrato Bagnato che voleva i x.com