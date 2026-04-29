Un noto comico di un programma televisivo è stato arrestato con l’accusa di stalking nei confronti della ex compagna, con cui ha avuto una relazione durata dieci anni. L’arresto è stato effettuato nelle ultime ore e, secondo fonti investigative, l’uomo avrebbe continuato a molestare la donna anche dopo la fine della relazione. La vicenda potrebbe avere ripercussioni sul suo incarico professionale in una nota emittente radiofonica.

Il comico di Zelig Massimo Bagnato è stato arrestato per stalking ai danni della sua ex con cui è stato dieci anni: a rischio anche il suo lavoro su Radio2 Massimo Bagnatoè stato arrestato con l’accusa di stalking ai danni della sua ex compagna. In attesa del processo, per il comico è scattato il divieto di avvicinamento alla donna. Non solo, rischia anche lo stop delle sue trasmissioni su Radio2, poiché la sua ex è anche una sua collega di lavoro e frequenta lo stesso posto. Verso le ore 20 di lunedì 27 aprile, i carabinieri hanno ricevuto una chiamata: una donna impaurita avrebbe detto che il suo ex si sarebbe presentato sotto casa sua, in zona Balduina, a Roma.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Massimo Bagnato arrestato per stalking ai danni dell’ex compagna

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