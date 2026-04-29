Un comico noto per le sue partecipazioni televisive è stato arrestato con l'accusa di stalking nei confronti della sua ex compagna. L'arresto è stato effettuato nelle ultime ore, e l'uomo è stato fermato dalle forze dell'ordine. Secondo le fonti, l'episodio si sarebbe verificato in un contesto di relazioni interrotte, senza che siano stati rivelati ulteriori dettagli sulle modalità dell'intervento o sulle eventuali denunce precedenti.

Massimo Bagnato, comico famoso per le sue apparizioni in programmi come Zelig e Quelli che il calcio, è stato arrestato con l'accusa di stalking ai danni della sua ex compagna. In attesa del processo, per l'artista è scattato il divieto di avvicinamento alla donna. Lunedì scorso i carabinieri della stazione Medaglie d'Oro hanno ricevuto una telefonata con la richiesta di aiuto da parte di una donna che diceva di ''aver incontrato l'ex mentre rientrava nel suo appartamento alla Balduina'' il racconto di Repubblica. Sul posto i militari trovano Massimo Bagnato che ''inizia a inveire nei confronti dei carabinieri e della donna 'in maniera minacciosa'.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Massimo Bagnato arrestato per stalking all'ex compagna. “Aspettata con educazione”

Massimo Bagnato arrestato per stalking all’ex compagna: cosa è successo e le accuse

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Il comico Massimo Bagnato è accusato di stalking verso la sua ex compagna x.com