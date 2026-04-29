Un uomo è stato arrestato con l’accusa di stalking nei confronti dell’ex partner. Il divieto di avvicinamento è stato convalidato dal giudice. La donna ha presentato denuncia contro l’uomo, che ora si trova in custodia cautelare. La difesa dell’uomo ha contestato le accuse, definendole “cruenti”. L’indagine continua per chiarire i dettagli della vicenda, mentre si attende una prossima udienza.

Parla l’avvocato del comico Massimo Bagnato, arrestato per stalking ai danni della sua ex compagna. L’arresto è avvenuto, secondo quanto dichiarato dal suo legale, con modalità brusche e secche. Per quanto riguarda l’accusa di stalking, l’avvocato ha dichiarato che si tratta invece di “piccoli episodi di disturbo”. Pur comprendendo la spiacevolezza dei gesti, parla di assenza di reiterazione. La donna ha ottenuto per Massimo Bagnato il divieto di avvicinamento. Arrestato per stalking Massimo Bagnato, comico classe ’72, è stato arrestato per stalking. Martedì 28 aprile al Tribunale di piazzale Clodio si è tenuto il processo per direttissima nel quale è stato convalidato il fermo e disposto un divieto di avvicinamento nei confronti della donna.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Massimo Bagnato arrestato per stalking all'ex, avvocato difende il comico e accusa: "È stato cruento"

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Arrestato a Roma il comico Massimo Bagnato per stalking alla ex. La donna chiama il 112, disposto il divieto di avvicinamento #ANSA - facebook.com facebook

Il comico Massimo Bagnato è accusato di stalking verso la sua ex compagna x.com