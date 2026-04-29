Massimo Bagnato arrestato le urla contro l’ex mentre lo portano via I pedinamenti e le chat moleste | la decisione del giudice sullo stalking

Nella serata di lunedì 27 aprile, un comico è stato arrestato con l’accusa di stalking nei confronti dell’ex compagna. Durante le operazioni, sono stati udibili urla contro la donna mentre veniva portato via dalle forze dell’ordine. Sono stati anche resi noti dettagli sui pedinamenti e sulle chat moleste che hanno portato alla decisione del giudice di procedere con l’arresto. La vicenda si inserisce in un procedimento legale ancora in corso.

Il comico Massimo Bagnato è stato arrestato la sera di lunedì 27 aprile con l’accusa di stalking nei confronti dell’ex compagna. Pochi giorni dopo l’ultimo spettacolo al Teatro Olimpico nella Capitale, l’attore si è ritrovato davanti al giudice di piazzale Clodio in un processo per direttissima, come racconta Il Messaggero. La donna, con cui aveva avuto una relazione durata circa 10 anni e chiusa a inizio aprile, lo aveva segnalato al 112 dopo l’ennesimo tentativo di avvicinarla in zona Balduina. Cosa è successo durante l’arresto alla Balduina. Alle 20.30 dello scorso lunedì, l’ex compagna di Bagnato ha chiamato il 112, raccontando di essere stata fermata per strada dall’ex che pretendeva di parlarle.🔗 Leggi su Open.online

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