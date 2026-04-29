Nella serata di lunedì 27 aprile 2026, a Roma, il comico Massimo Bagnato è stato arrestato con l’accusa di stalking. L’arresto è avvenuto sotto casa di una donna, coinvolta come ex convivente. Le forze dell’ordine hanno eseguito il provvedimento dopo aver raccolto elementi a supporto delle accuse. Al momento, non sono state rese note ulteriori dettagli sulle modalità dell’intervento o sui motivi specifici dell’accusa.

Il comico Massimo Bagnato è stato arrestato nella serata di lunedì 27 aprile 2026 a Roma, con l’accusa di stalking. I carabinieri della stazione di Medaglie d’Oro hanno ricevuto una telefonata d’emergenza da parte di una donna residente nell’area della Balduina che segnalava la presenza del suo ex fidanzato sotto casa. Quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto, avrebbero trovato il comico in stato di forte agitazione: urlava, scalciava, dava in escandescenze nei confronti dei militari e della donna in maniera minacciosa. Bagnato, 53 anni, conosciuto dal grande pubblico per le sue partecipazioni a programmi televisivi come Zelig – dove proponeva i suoi sondaggi ironici – e Colorado, è stato ammanettato e portato in caserma.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Massimo Bagnato arrestato a Roma per stalking: la ricostruzione di cosa è successo sotto casa dell’ex

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Il comico Massimo Bagnato è accusato di stalking verso la sua ex compagna x.com