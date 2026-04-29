Massa fingono raccolta fondi per Giacomo Bongiorni

A Massa, è stato segnalato un tentativo di truffa attraverso una falsa raccolta fondi intestata a un progetto di beneficenza. Un'associazione ufficiale, responsabile del progetto, ha confermato di essere al corrente della situazione e sta esaminando le comunicazioni ricevute. Nessuna connessione tra l'organizzazione reale e le richieste di denaro fraudolente è stata ancora stabilita. Le autorità stanno indagando per chiarire i dettagli della vicenda.

Si sarebbero recati nei negozi di Massa, presentandosi come sedicenti organizzatori di un torneo in memoria di Giacomo Bongiorni e chiedendo soldi. Danneggiando di fatto la vera raccolta gestita da Massimo Pucci dell’Associazione europea vittime di violenze, che nulla ha a che fare con questo tentativo di lucrare sulla tragedia.,, Come spiega il Corriere Fiorentino si tratta di persone del tutto estranee all’attività dell’Associazione europea vittime di violenze, che si dissocia dunque con forza da "iniziative non autorizzate". "In merito alle recenti notizie diffuse sui social media riguardanti presunti tornei e raccolte fondi non ufficiali – si legge in una nota apparsa sul sito dell’associazione -, prendiamo con fermezza le distanze da qualsiasi iniziativa da noi non organizzata o autorizzata".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Massa, fingono raccolta fondi per Giacomo Bongiorni Notizie correlate Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, altri due indagatiCi sono altri due indagati per la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso in una violenta aggressione da parte di un gruppo di giovani in piazza... Pestaggio mortale a Massa, città in lutto per Giacomo BongiorniColpito con violenza inaudita da calci e pugni fino alla morte: è quanto emerge dalle immagini di sorveglianza che documentano il pestaggio di... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Omicidio Massa, si fingono organizzatori del torneo di beneficenza per la raccolta fondi per Bongiorni. Omicidio Massa, si fingono organizzatori del torneo di beneficenza per la raccolta fondi per BongiorniAlcune persone si sono recate nei negozi di Massa, presentandosi come sedicenti organizzatori del torneo e chiedendo soldi. Esiste una vera raccolta gestita da Massimo Pucci dell’Associazione europea ... corrierefiorentino.corriere.it Falsa raccolta fondi in memoria di Giacomo BongiorniA cercare di fare sciacallaggio attorno alla tragedia avvenuta l'11 aprile in Piazza Felice Palma a Massa sarebbe stata una persona che starebbe girando i locali massesi chiedendo denaro per un pres u ... noitv.it