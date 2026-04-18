Pestaggio mortale a Massa città in lutto per Giacomo Bongiorni

A Massa si sono svolti i funerali di Giacomo Bongiorni, vittima di un grave episodio di violenza. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso il momento in cui Bongiorni è stato aggredito con calci e pugni, fino a perdere la vita. La città è rimasta sconvolta dall’accaduto e si attende l’avvio delle indagini da parte delle autorità competenti.

Colpito con violenza inaudita da calci e pugni fino alla morte: è quanto emerge dalle immagini di sorveglianza che documentano il pestaggio di Giacomo Bongiorni. Dopo i primi colpi sferrati da un 17enne, la vittima cade a terra e viene colpita da altri aggressori, tra cui un ex pugile e un 19enne. Bongiorni resta inerme fino al decesso, dichiarato circa venti minuti dopo. Oggi Massa osserva il lutto cittadino per i funerali, mentre la famiglia annuncia la nascita di un’associazione contro la violenza, nel ricordo dell’ultimo straziante appello del figlio: "Babbo, alzati".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Pestaggio mortale a Massa, città in lutto per Giacomo Bongiorni Notizie correlate Pestaggio mortale a Massa: anche un ex-pugile nel gruppo che ha ucciso Giacomo BongiorniABBONATI A DAYITALIANEWS Autopsia: colpi alla testa fatali per il 47enne Giacomo Bongiorni, 47 anni, è morto a causa delle gravi lesioni riportate... Leggi anche: Massa, "Giacomo Bongiorni colpito anche mentre era a terra": la ricostruzione del pestaggio Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Giacomo Bongiorni colpito anche quando era a terra, la ricostruzione dell'aggressione a Massa; Massa, omicidio Bongiorni: domani i funerali. Proclamato il lutto cittadino; Omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa, parla la compagna Sara Tognocchi: Picchiato a morte davanti al figlio; Chi sono i tre ragazzi fermati per l’omicidio a calci e pugni di Giacomo Bongiorni: Eduard Alin, Ionut Alexandru e un amico minorenne. Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, chiesti domiciliari per l'ex pugile 17enne: sarebbe suo il colpo mortaleOmicidio Bongiorni, chiesti gli arresti domiciliari per l'ex pugile di 17 anni. Cinque sarebbero gli indagati per omicidio volontario ... virgilio.it Massa, pestaggio mortale in piazza: 5 giovani indagati per omicidio Giacomo BongiorniIndagini su una violenza in due fasi ripresa dalle telecamere: tre minorenni e due maggiorenni accusati di concorso in omicidio. Attesa l’autopsia per chiarire il colpo fatale Una sequenza di violenza ... liberoreporter.it Morte di Giacomo Bongiorni: cosa hanno visto due testimoni - facebook.com facebook Giacomo Bongiorni è morto per un'emorragia cerebrale vasta. L'autopsia sul 47enne morto davanti al figlio di 11 anni x.com