A Massa, sono stati iscritti nel registro degli indagati altri due individui in relazione all’omicidio di Giacomo Bongiorni, un uomo di 47 anni deceduto dopo essere stato aggredito da un gruppo di giovani in piazza Felice Palma. L’uomo era stato vittima di una violenta aggressione nel luogo, e ora le autorità stanno approfondendo le responsabilità di ulteriori persone coinvolte nel fatto.

Ci sono altri due indagati per la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso in una violenta aggressione da parte di un gruppo di giovani in piazza Felice Palma a Massa. Sono gli ulteriori sviluppi dell’inchiesta: altri due giovani sono stati iscritti nel registro degli indagati. Ieri erano già state fermate altre 3 persone: un minorenne di 17 anni con l’accusa di omicidio volontario e due maggiorenni, Ionut Alexandru Miron (23 anni) ed Eduard Alin Carutasu (19 anni), entrambi di origine rumena, ritenuti responsabili di concorso in omicidio volontario. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Massa, in collaborazione con la Procura per i minorenni di Genova.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa, altri due indagati

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