Gubbio protesta nelle frazioni | Le nostre strade sono al limite

A causa del cattivo stato delle strade, i residenti di Carestello a Gubbio si sono riuniti in una protesta. Le famiglie che abitano lungo la strada tra Villa Fassia e Montanaldo si sentono abbandonate e chiedono interventi immediati. La strada, spesso dissestata e piena di buche, rappresenta un problema quotidiano per chi deve percorrerla ogni giorno.

Tornano a chiedere interventi urgenti i residenti delle frazioni di Gubbio, in particolare le famiglie che vivono a Carestello, lungo l'arteria che collega la zona di Villa Fassia fino a Montanaldo. Una strada che da anni viene segnalata per la sua pericolosità e che oggi appare ormai al limite del percorribile. Il manto stradale, logorato dal tempo e dagli agenti atmosferici, presenta tratti profondamente dissestati, tra buche, avvallamenti e cedimenti che costringono gli automobilisti a continui slalom. In più punti si è obbligati a spostarsi verso il margine della carreggiata per evitare le cavità più insidiose, con evidenti rischi per la sicurezza.