cortona si fa bella strade rimesse a nuovo in centro e nelle frazioni

Cortona ha avviato lavori di ristrutturazione delle strade nel centro storico e nelle frazioni, con l’obiettivo di migliorare l’asfalto e la viabilità. I lavori stanno interessando diverse arterie principali e secondarie della città etrusca. L’intervento riguarda sia le strade cittadine che le vie delle frazioni, con l’intento di rendere più agevoli gli spostamenti dei residenti e dei visitatori.

La città etrusca si prepara ad accogliere i campioni delle due ruote e lo fa rimettendo a nuovo le sue strade. Sono stati ultimati nei giorni scorsi i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale di viale Cesare Battisti, uno degli assi viari più frequentati del territorio cortonese, nonché porta d’ingresso privilegiata verso il cuore del centro storico. I mezzi operativi hanno posato il nuovo manto bituminoso lungo il tratto compreso tra l’incrocio con via Severini e l’attraversamento pedonale che conduce all’area di sosta dello Spirito Santo, restituendo alla strada un fondo regolare e, soprattutto, più sicuro per automobilisti, ciclisti e pedoni che quotidianamente la percorrono. 🔗 Leggi su Lanazione.it

