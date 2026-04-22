Addio a Biagio De Giovanni filosofo protagonista della vita culturale e politica italiana

È venuto a mancare Biagio De Giovanni, filosofo e accademico che aveva 94 anni. Figura nota nel panorama culturale e politico italiano, ha contribuito attivamente alla vita pubblica nel corso degli anni. La sua scomparsa ha suscitato reazioni nel mondo accademico e tra gli addetti ai lavori, che ricordano il suo ruolo nel dibattito intellettuale. La notizia ha fatto il giro dei media, portando alla luce la lunga carriera di De Giovanni.

Si è spento Biagio De Giovanni, aveva 94 anni. Filosofo, accademico e protagonista della vita culturale e politica italiana. Figura di primo piano nel panorama intellettuale italiano, De Giovanni è stato docente nelle università di Bari, Salerno e Napoli, fino a diventare rettore dell’Università.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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Il proprio tempo appreso col pensiero. Ricordando Biagio de Giovanni. x.com