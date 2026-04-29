Nella nuova puntata di Ginnasticomania, si parla di Martina Maggio, una delle ginnaste più note e apprezzate in Italia. Dopo aver affrontato diversi infortuni, la ginnasta è tornata a gareggiare, attirando l’attenzione degli appassionati di sport e di chi segue la sua carriera. La puntata si concentra sulla sua ripresa e sulla sua presenza in campo, offrendo uno sguardo sulla sua vita sportiva recente.

La nuova puntata di Ginnasticomania ha una protagonista speciale: Martina Maggio, una delle figure più iconiche e resilienti della ginnastica artistica italiana. Dai grandi successi internazionali — argento al corpo libero e oro a squadre agli Europei 2022, fino al bronzo ai Mondiali 2019 — passando per il titolo di campionessa italiana assoluta con quattro ori nel 2022, la sua carriera è stata un continuo crescendo. Poi, lo stop: infortuni, pausa forzata e incertezza sul futuro. Ma Martina Maggio non è un’atleta che si arrende. Oggi è tornata, con più consapevolezza e una determinazione ancora più forte. In occasione del Campionato di Serie A di ginnastica, Chiara Sani ha raccolto il suo racconto in un’intervista intensa e profonda: un viaggio tra difficoltà, rinascita e nuovi obiettivi.🔗 Leggi su Oasport.it

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Martina Maggio è tornata! La rinascita dopo gli infortuni | Ginnasticomania

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