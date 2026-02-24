Lacrime emozioni e rinascita | così Angelina Mango è tornata sul palco

Angelina Mango ha deciso di tornare a cantare dopo aver affrontato problemi di salute, che le hanno impedito di esibirsi per mesi. La cantante ha scelto di prendersi cura di sé prima di rimettersi in gioco davanti al pubblico, dedicandosi a momenti di riflessione e recupero. La sua ripresa sul palco ha attirato l’attenzione di molti fan, curiosi di ascoltarla di nuovo dal vivo. L’evento ha segnato un nuovo capitolo nella sua carriera.

Il ritorno alle scene è avvenuto a Mantova, durante la data zero del tour Nina nei teatri. Visibilmente emozionata, l’artista ha ringraziato il pubblico per il sostegno ricevuto nei mesi di stop, condividendo parole semplici ma intense sul valore del presente e sull’affetto che non le è mai mancato. La decisione di fermarsi è arrivata nel momento di massimo successo, tra tour sold out e classifiche. Ai fan Angelina ha spiegato che non è stato lo stress del lavoro a farla stare male, ma il non ascoltarsi: tornare sul palco oggi significa per lei sentirsi finalmente libera, autentica, padrona del proprio spazio. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

La lunga lettera di Angelina Mango, prima dell’inizio del tour: “Un anno fa questa sembrava un’altra vita. Non pensavo sarei più tornata a fare musica o sul palco”Angelina Mango ha scritto una lunga lettera prima di partire con il suo nuovo tour, spiegando come un anno fa pensava di aver abbandonato la musica.

Angelina Mango torna sul palco e svela perchè si è ammalataAngelina Mango si è ammalata a causa di un’influenza forte che l’ha costretta a cancellare alcuni concerti.

Angelina Mango si emoziona sul palco con Olly

