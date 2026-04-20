TALENT ZONE | Martina Vozza | dagli infortuni alle Paralimpiadi di casa
A poche settimane dall’inizio delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, si parla di una delle giovani atlete più promettenti della Nazionale italiana. Martina Vozza, che ha superato diversi infortuni nel corso della sua carriera, si prepara a rappresentare il paese in questa grande manifestazione sportiva. La sua presenza tra i convocati attira l’attenzione di chi segue con interesse le storie di atleti emergenti nel mondo paralimpico.
Da poche settimane dalle Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, ospitiamo una delle protagoniste più giovani della Nazionale italiana: Martina Vozza. Dopo l’esordio giovanissima alle Paralimpiadi Invernali Pechino 2022, Martina torna a gareggiare sulle nevi di casa insieme alla sua guida Ylenia Sabidussi, conquistando risultati di altissimo livello nello sci alpino categoria B2. Dalla vittoria in Coppa del Mondo alle sfide degli infortuni, fino alla gestione della pressione e dell’adrenalina — anche grazie all’esperienza con Kristian Ghedina nel documentario su RaiPlay — Martina si racconta senza filtri tra tecnica, emozioni e ambizioni future.🔗 Leggi su Oasport.it
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