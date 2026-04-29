Marradi a un anno dall' alluvione | il 14 maggio report sui lavori

A un anno dall’alluvione che ha colpito Marradi nel marzo 2025, si avvicina la data del 14 maggio, quando verrà pubblicato un report sui danni al territorio e sui lavori di somma urgenza eseguiti. La città si prepara a fare il punto sulla situazione, con una relazione dettagliata che evidenzia gli interventi effettuati e le conseguenze dell’evento meteorologico.

Marradi (Firenze), 29 aprile 2026 - La fotografia dei danni al territorio e le emergenze provocati dall'alluvione del marzo 2025 e quella dei lavori di somma urgenza realizzati, un anno dopo. " Marradi a un anno dall'alluvione del 14 marzo 2025" è il titolo dell 'incontro che l'Amministrazione comunale organizza giovedì 14 maggio alle ore 18 presso la Sala Mokambo al Teatro degli Animosi nel quale sarà presentato il report sugli interventi finora effettuati. Sottolinea il sindaco di Marradi Tommaso Triberti: "Dopo un primo intervento per riaprire le strade nei giorni immediatamente successivi su oltre 20 strade comunali o vicinali ad uso pubblico, sono proseguiti i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei tratti più pericolosi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Marradi a un anno dall'alluvione: il 14 maggio report sui lavori Notizie correlate Restaurato il Cristo Morto danneggiato un anno fa dall'alluvioneFirenze, 25 marzo 2026 - Era stata danneggiata dall'alluvione del marzo 2025, ora è tornata alla bellezza originale, grazie a un attento restauro. Danneggiata dall'alluvione, al via i lavori sulla provinciale Cesena-SorrivoliLunedì 16 febbraio prenderanno avvio i lavori di ripristino e miglioramento della sicurezza della Strada Provinciale SP74 “Cesena – Sorrivoli”... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Marradi a un anno dall’alluvione. Il 14 maggio 2026 la presentazione del report sui lavori; Marradi, un anno dopo l’alluvione del 14 marzo 2025: incontro pubblico sui lavori e sul futuro del territorio; L’impresa Marradi ha compiuto 90 anni. Inaugurata la nuova sede in via Oberdan; Marradi a un anno dall’alluvione, il 14 maggio report sui lavori al Teatro degli Animosi. Marradi a un anno dall'alluvione: il 14 maggio report sui lavoriEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Marradi, il punto sugli interventi dopo l’alluvione del Marzo 2025MARRADI – La fotografia dei danni al territorio e le emergenze provocati dall’alluvione del Marzo 2025 e quella dei lavori di somma urgenza realizzati, un anno dopo. Marradi a un anno dall’alluvione ... ilfilo.net https://www.radiomugello.it/cronaca/marradi-un-anno-dopo-lalluvione-del-14-marzo-2025-incontro-pubblico-sui-lavori-e-sul-futuro-del-territorio/ - facebook.com facebook Per un inconveniente tecnico a bordo del treno; * TR 94460 ( FAENZA - BORGO SL) cancellato da MARRADI a BORGO SL, viaggiatori con BUS * TR 94457 ( FIRENZE SMN - FAENZA) cancellato da MARRADI a FAENZA, viaggiatori con BUS * TR 94462 ( FA x.com