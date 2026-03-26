Restaurato il Cristo Morto danneggiato un anno fa dall' alluvione

Un anno dopo l’alluvione di marzo 2025 che aveva colpito la città, il Cristo Morto danneggiato è stato sottoposto a un intervento di restauro e restituito alla sua condizione originale. Il lavoro di recupero ha coinvolto tecnici specializzati e ha portato al ripristino delle parti compromesse, consentendo di preservare l’opera nel suo aspetto precedente ai danni causati dall’evento atmosferico.

Firenze, 25 marzo 2026 - Era stata danneggiata dall'alluvione del marzo 2025, ora è tornata alla bellezza originale, grazie a un attento restauro. La scultura raffigurante il Cristo Morto, gesso dipinto proveniente dalla Pieve di San Martino a Sesto Fiorentino, “salvato” da acqua e fango, restaurato e studiato - dopo qualche decennio di oblio - sarà di nuovo fruibile al pubblico e ai fedeli. Il restauro dell'opera, particolarmente significativa per la comunità della pieve e per il patrimonio artistico del territorio, è stato presentata al pubblico oggi in occasione del Capodanno Fiorentino all'Officina Creativa Lab – Conventino Fuori le Mura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Restaurato il Cristo Morto danneggiato un anno fa dall'alluvione Articoli correlati Restaurato il Cristo Morto danneggiato dall’alluvione, presentazione per il Capodanno FiorentinoFirenze, 23 marzo 2026 – Sarà presentato al pubblico in occasione del Capodanno Fiorentino il restauro della scultura raffigurante il Cristo Morto,... Ultimi ritocchi al Rio Valle danneggiato dall’alluvioneA Linaro di Mercato Saraceno, sono in fase di completamento i lavori di stabilizzazione del corso d’acqua Rio Valle, localmente denominato "il... Multi Sub10,000-Year Cultivator Saves Great-Great-Great-Granddaughter, Goes Viral Contenuti utili per approfondire Cristo Morto Temi più discussi: Restaurato all'Aquila il 'Cristo Morto' di Remo Brindisi; Finito il restauro del Cristo morto: Andrà nella cappella della Pieve; Restaurato il Cristo Morto della Pieve di San Martino; L’Aquila, restaurato il Cristo Morto di Remo Brindisi: torna alla processione del Venerdì Santo. Restaurato il Cristo Morto della Pieve di San MartinoSESTO FIORENTINO - Era stata danneggiata dall'alluvione del marzo 2025, ora è tornata alla bellezza originale, grazie a un attento restauro. piananotizie.it Sesto, 'salvato' da acqua e fango: restaurato il Cristo Morto danneggiato dall'alluvioneDanneggiata dall'alluvione del marzo 2025, ora è tornata alla bellezza originale, grazie a un attento restauro. E' la scultura raffigurante il Cristo Morto, gesso dipinto proveniente dalla Pieve di Sa ... 055firenze.it Inaugurata a Capistrello la nuova statua del Cristo Morto Cerimonia molto sentita e partecipata - facebook.com facebook Madonna con il Cristo morto Maestro Di San Verecondo 1415-1430 Pinakoteka Narodowa w Bolonii #Mojeperegrynacje x.com