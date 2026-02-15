Danneggiata dall' alluvione al via i lavori sulla provinciale Cesena-Sorrivoli

Il 16 febbraio partono i lavori di riparazione sulla provinciale Cesena-Sorrivoli, colpita dall’alluvione di maggio 2023. La strada, infatti, ha subito danni significativi, rendendo necessarie interventi immediati per ripristinare la viabilità e rafforzare la sicurezza. Le squadre di operai inizieranno a lavorare per sistemare le parti più compromesse e prevenire ulteriori problemi in caso di piogge intense.

Lunedì 16 febbraio prenderanno avvio i lavori di ripristino e miglioramento della sicurezza della Strada Provinciale SP74 "Cesena – Sorrivoli" danneggiata a seguito dell'alluvione del maggio 2023. L'opera rientra tra i lavori di Ricostruzione ed è finanziata per un importo complessivo di 2 milioni di euro dall'Unione Europea – Pnrr Next Generation EU, Misura M2C4I2.1A. Il cantiere è gestito dall'impresa Bruschi s.r.l. di Cortona, aggiudicataria dell'appalto. In questi giorni sono state completate le necessarie attività relative al taglio della vegetazione, alla rimozione delle alberature e l'analisi preventiva bellica.