Spaccata al Compro oro Sfondano la vetrina a colpi di mazze In fuga con i gioielli

Un gruppo di ladri ha sfondato la vetrina di un compro oro in via Fermi, nel cuore della zona industriale di Sant’Agostino. Sono entrati a colpi di mazze, hanno rotto i vetri e sono scappati con i gioielli. Il rumore dello schianto ha attirato l’attenzione di clienti e passanti, che hanno assistito alla scena senza poter fare nulla. Sul posto sono arrivati i carabinieri, ma i ladri sono già fuggiti con il bottino.

Un colpo come un boato. Il rumore dei vetri in frantumi ha attirato l'attenzione degli avventori del bar e dei passanti di via Fermi, nel cuore della zona industriale di Sant'Agostino. Un colpo in pieno giorno. Pochi minuti sono bastati per svaligiare la vetrina del Compro Oro, e portare via collane, anelli e bracciali preziosi. Un bottino importante, conquistato in un lampo. "L'allarme è scattato intorno alle 13,20 – racconta Signori, titolare del negozio – Eravamo tutti in pausa pranzo e ci siamo precipitati in negozio. Ma dei malviventi non c'era traccia". Sul posto è intervenuta subito la polizia che sta svolgendo le indagini, per risalire ai responsabili.

